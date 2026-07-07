Чехия отказалась дать денег Украине

Чехия не станет участвовать в инициативе НАТО по выделению Украине €70 млрд помощи в этом году и как минимум такой же суммы — в следующем, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. Однако и накладывать вето на это решение не намерена, передает České Noviny.

Мы, конечно, не будем выделять деньги из чешского бюджета на Украину, потому что эти средства в первую очередь нужны нам для выполнения требования о 2% расходов на оборону. Поэтому, по логике вещей, эти деньги, как и в прошлом, выделят крупные страны, — рассказал глава чешского правительства.

Ранее Бабиш заявил, что путь, по которому идет Евросоюз сейчас, похож на путь Римской империи на закате ее существования. Политик также раскритиковал политику Брюсселя в области декарбонизации, отметив, что такие меры толкают европейскую экономику в пропасть.

До этого Бабиш рассказал, что сотрудники Министерства иностранных дел страны призывали его проводить антироссийскую политику. Кроме того, по его словам, чиновники подготовили специальную памятку, которую он назвал «потрясающей» по своему содержанию.