«Потрясающе»: чешского премьера принуждали проводить политику против РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью телеканалу TV Nova заявил, что сотрудники Министерства иностранных дел страны призывали его проводить антироссийскую политику и добиваться от Казахстана сокращения отношений с Москвой и Пекином. По его словам, чиновники подготовили специальную памятку, которую он назвал «потрясающей» по своему содержанию.

Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе, — сказал чешский премьер.

На вопрос, кто именно подготовил документ, Бабиш ответил, что это были «какие-то чиновники». Он предположил, что за этим мог стоять бывший министр иностранных дел Ян Липавский.

Премьер также раскритиковал внешнеполитический курс предыдущего правительства, заявив, что он нанес ущерб интересам Чехии. Так, отношения с мировыми державами, включая Китай, находятся в худшем состоянии за всю историю, что негативно сказывается на национальных компаниях.

Ранее газета Politico обратила внимание, что в Евросоюзе остаются единомышленники венгерского премьера Виктора Орбана, которые способны продолжить его линию в вопросе поддержки Украины. По данным газеты, принять эстафету от Орбана могут премьер Словакии Роберт Фицо, его коллеги из Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, экс-глава правительства Словении Янез Янша. В Болгарии эту нишу может занять Румен Радев.