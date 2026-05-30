Стало известно, какой сигнал Путин направил Пашиняну L'Antidiplomatico: визит Путина в Казахстан стал сигналом для Армении

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан стал политическим сигналом для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявили в L'Antidiplomatico. По оценке издания, значение поездки выходит за рамки российско-казахстанских отношений и связано с дискуссией о будущем Армении в Евразийском экономическом союзе.

Этот визит имеет значение, выходящее далеко за рамки двусторонних отношений. На фоне встречи развернулась дискуссия о будущем Армении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), — говорится в публикации.

Авторы материала считают, что недавние заявления Москвы о последствиях евроинтеграции стали предупреждением для Еревана, который в последнее время активно развивает контакты с Евросоюзом. На фоне стремления некоторых стран к сближению с европейскими институтами Россия и Казахстан демонстрируют готовность укреплять интеграционные механизмы на евразийском пространстве. Именно в этом контексте визит Путина приобретает особое значение для армянского руководства.

Ранее Путин заявил о необходимости в ближайшее время провести в Армении референдум, который позволит определить дальнейший внешнеполитический и экономический курс страны. По словам главы государства, голосование может прояснить, намерен ли Ереван продолжать участие в ЕАЭС или ЕС.