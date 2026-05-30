Ледоход сорвал с якорей и унес течением десяток судов в Якутии

Десять речных судов унесло сорвавшимся ледоходом в Абыйском улусе Якутии

В Якутии из-за резкого начала ледохода на реке Индигирке сорвало с якорных цепей и унесло течением 10 речных судов, сообщила в МАКС пресс-служба министерства экологии республики. Инцидент произошел в районе поселка Белая Гора, где сильный напор льда привел к массовому обрыву удерживающих тросов.

В Абыйском улусе из-за ледохода течением унесло 10 судов <...> из-за резкого начала ледохода на реке Индигирке вследствие обрыва тросов и якорных цепей течением унесло суда, находившиеся у села Белая Гора, — уточнили в министерстве экологии.

В настоящее время в состоянии бесконтрольного дрейфа находятся пять судов администрации Ленского бассейна и пять единиц флота Ленского объединенного речного пароходства. Ситуация находится на контроле регионального правительства. Специалисты экологического ведомства не зафиксировали признаков нефтяного или иного загрязнения реки.

При этом специалисты прогнозируют интенсивный рост уровня воды в трех населенных пунктах Хангаласского района Якутии из-за ледохода на реке Лене. Спасательные службы и региональные власти уже перешли в режим повышенной готовности для минимизации последствий паводка.

