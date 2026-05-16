Три населенных пункта в Якутии оказались под угрозой затопления

Специалисты прогнозируют интенсивный рост уровня воды в трех населенных пунктах Хангаласского района Якутии из-за ледохода на реке Лене, сообщили в пресс-службе правительства республики, предупредив местное население о возможной опасности. Спасательные службы и региональные власти уже перешли в режим повышенной готовности для минимизации последствий паводка.

В ближайшие сутки на участке [сел] Синск — Чкалов — Тойон-Ары ожидается интенсивный и резкий рост уровней воды, выход воды на пойму и затопление низменных участков территории населенных пунктов, — сообщили в пресс-службе.

По информации ТАСС, вскрытие реки в районе города Покровска произошло, на сутки опережая средние многолетние нормы. Кроме того, в районе села Кытыл-Дюра зафиксирован кратковременный затор льда, из-за чего критический уровень воды оказался превышен на 63 сантиметра.

Для стабилизации гидрологической обстановки в Хангаласском районе МЧС запланировало проведение масштабной ледовой разведки. Руководитель регионального управления ведомства Павел Гарин отметил, что мониторинг территории непрерывно ведется с помощью космических систем и беспилотной авиации. В настоящее время специалисты проверяют готовность пунктов временного размещения граждан и объектов жизнеобеспечения к возможной эвакуации.

Ранее стало известно, что в Тюменской области стремительно растет уровень воды в реке Ишим, за последние сутки он увеличился на 68 сантиметров. При таком темпе он достигнет критической отметки примерно через неделю.