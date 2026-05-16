16 мая 2026 в 10:52

Три населенных пункта в Якутии оказались под угрозой затопления

Специалисты прогнозируют интенсивный рост уровня воды в трех населенных пунктах Хангаласского района Якутии из-за ледохода на реке Лене, сообщили в пресс-службе правительства республики, предупредив местное население о возможной опасности. Спасательные службы и региональные власти уже перешли в режим повышенной готовности для минимизации последствий паводка.

В ближайшие сутки на участке [сел] Синск — Чкалов — Тойон-Ары ожидается интенсивный и резкий рост уровней воды, выход воды на пойму и затопление низменных участков территории населенных пунктов, — сообщили в пресс-службе.

По информации ТАСС, вскрытие реки в районе города Покровска произошло, на сутки опережая средние многолетние нормы. Кроме того, в районе села Кытыл-Дюра зафиксирован кратковременный затор льда, из-за чего критический уровень воды оказался превышен на 63 сантиметра.

Для стабилизации гидрологической обстановки в Хангаласском районе МЧС запланировало проведение масштабной ледовой разведки. Руководитель регионального управления ведомства Павел Гарин отметил, что мониторинг территории непрерывно ведется с помощью космических систем и беспилотной авиации. В настоящее время специалисты проверяют готовность пунктов временного размещения граждан и объектов жизнеобеспечения к возможной эвакуации.

Ранее стало известно, что в Тюменской области стремительно растет уровень воды в реке Ишим, за последние сутки он увеличился на 68 сантиметров. При таком темпе он достигнет критической отметки примерно через неделю.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
