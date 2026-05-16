«Гостеприимный» неадекват поплатился за угрозы в адрес иркутских школьниц Полиция задержала мужчину, который приставал к детям около школы в Иркутске

В Иркутске задержали мужчину, который приставал к детям около школы, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. В пресс-службе добавили, что задержанного доставили в отдел полиции, проводится проверка.

В ходе мониторинга социальных сетей и сети Интернет полицейские обратили внимание на публикацию, в которой автор сообщает о мужчине, пытавшемся совершить противоправные действия в отношении несовершеннолетних. В кратчайшее время сотрудники полиции установили личность запечатленного на видео мужчины и доставили его в отдел полиции, — говорится в публикации.

Ранее в Иркутске мужчина приставал к школьницам и угрожал им расправой. По словам девочек, агрессивный человек подошел к ним неподалеку от школы № 32. Он настойчиво приглашал их в гости, а в случае отказа грозился убить.

До этого пенсионер предстал перед судом за то, что показывал детородный орган 10-летней девочке в Советске Калининградской области. За совершенное преступление мужчине назначили шесть лет колонии строгого режима, моральный ущерб оценили в 100 тыс. рублей.