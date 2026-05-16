«Квазибезразличие»: Рябков высмеял реакцию Запада на запуск «Сармата» Рябков: Россия с иронией наблюдает за безразличием Запада на запуск «Сармата»

Россия с иронией наблюдает за попытками Запада игнорировать успешное испытание ракетного комплекса «Сармат», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он назвал поведение Брюсселя «квазибезразличием», передает РИА Новости.

Мы с иронией воспринимаем это, потому что не хуже, а лучше других понимаем, что означает предстоящая постановка на вооружение этой системы, — сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Москва никогда не ожидает реакции от оппонентов, потому что понимает: для них это повод показать напускное безразличие. Рябков также подчеркнул: аналогов «Сармату» нет во всем мире.

Ранее военный эксперт Джанандреа Гайани обратил внимание, что новые ракетные комплексы, включая «Сармат», а также другие виды вооружений с возможностью оснащения ядерными боеголовками подтверждают превосходство России в области стратегического сдерживания. Он отметил, что речь идет и о технологическом превосходстве.

До этого были опубликованы уникальные кадры испытаний «Сармата». 12 мая президент России Владимир Путин заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном пуске ракеты. Она способна нести совокупный боезаряд большой мощности.