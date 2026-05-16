16 мая 2026 в 11:29

Опытная няня хотела уложить ребенка спать, но случайно убила его

В Великобритании няня отравила младенца успокоительным препаратом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Британские следователи установили личность няни, после смены которой погиб восьминедельный младенец, сообщает The Mirror. По данным расследования, ребенок находился под присмотром Александры Дэвидсон — няни с почти 20-летним стажем. Младенца нашли в кроватке без сознания, а токсикологи обнаружили в его организме антигистаминный препарат с седативным эффектом.

Коронерский суд пришел к выводу, что средство, вероятно, было введено намеренно, чтобы ребенок быстрее уснул и не капризничал. При этом полиция изначально не обнаружила признаков насилия, поэтому обыск в доме няни провели только спустя несколько месяцев.

Как отмечается в статье, часть улик к тому времени оказалась утрачена. Однако во время обыска в доме Дэвидсон все-таки нашли наполовину пустой флакон препарата, обнаруженного в организме младенца. После трагедии Национальная ассоциация нянь выступила за создание единого государственного реестра специалистов, чтобы родители могли проверять их квалификацию и биографию.

Ранее двухлетняя девочка лишилась пальца на ноге в детском саду. Воспитатели не вызвали скорую помощь вовремя и ничего не рассказали родителям. Семья обратилась к врачам, которые сказали, что пальца не стало примерно пару часов назад.

Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

