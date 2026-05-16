Опытная няня хотела уложить ребенка спать, но случайно убила его

Британские следователи установили личность няни, после смены которой погиб восьминедельный младенец, сообщает The Mirror. По данным расследования, ребенок находился под присмотром Александры Дэвидсон — няни с почти 20-летним стажем. Младенца нашли в кроватке без сознания, а токсикологи обнаружили в его организме антигистаминный препарат с седативным эффектом.

Коронерский суд пришел к выводу, что средство, вероятно, было введено намеренно, чтобы ребенок быстрее уснул и не капризничал. При этом полиция изначально не обнаружила признаков насилия, поэтому обыск в доме няни провели только спустя несколько месяцев.

Как отмечается в статье, часть улик к тому времени оказалась утрачена. Однако во время обыска в доме Дэвидсон все-таки нашли наполовину пустой флакон препарата, обнаруженного в организме младенца. После трагедии Национальная ассоциация нянь выступила за создание единого государственного реестра специалистов, чтобы родители могли проверять их квалификацию и биографию.

