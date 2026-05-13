Воспитатель попыталась спрятать оторванный палец ребенка в колготках

Двухлетняя девочка лишилась пальца в детсаду в Махачкале

В Махачкале в детском саду двухлетняя девочка лишилась пальца на ноге, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент произошел утром 8 мая в дошкольном учреждении. Сотрудники сада не вызвали скорую помощь вовремя и ничего не рассказали родителям, когда те забирали ребенка. Когда семья обратилась в больницу, родственникам сказали, что пальца девочка лишилась за 2–3 часа до того, как они пришли к врачам.

Дедушка девочки рассказал, что по пути домой ребенок жаловался на боль в ноге. Когда она уже пришла домой, из колготок выпал фрагмент пальца. Как именно девочка его лишилась, неизвестно. В детском саду заявили, что проводится следствие, но от комментариев отказались. Заведующая учреждением не стала обсуждать возможный инцидент.

В свою очередь Telegram-канал Baza пишет, что воспитатели пытались скрыть жуткую травму, они просто надели колготки на ногу ребенку. Согласно предварительной версии, один из детей случайно прищемил дверью мизинец на ноге девочки, из-за чего палец оторвался.

Ранее на Светлановском проспекте Санкт-Петербурга 72-летний мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки по детсаду. Пожилой житель города стрелял из окна своей квартиры, расположенной на первом этаже. После того как его задержали, он объяснил полицейским, что целился в пластиковые бутылки во дворе рядом с детским садом, а не в само учреждение.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
