Литва останется без военных США Министр Каунас: Литва на неопределенное время останется без военных США

Американские военные покидают территорию Литвы, однако сроки прибытия нового контингента пока не определены, заявил министр обороны республики Робертас Каунас. Он подчеркнул, что вопрос о дальнейшем присутствии американских сил в стране остается открытым.

При этом в Вильнюсе рассчитывают, что военнослужащие США продолжат службу на литовской территории после завершения пересмотра планов по размещению войск. Недавняя пауза связана с оценкой возможных изменений в дислокации американских войск.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжают рассматривать вариант поставки крупнейшего американского пакета вооружений Тайваню на общую сумму порядка $14 млрд. При этом шеф американской дипломатии утверждал, что «самым важным» моментом является недопущение изменения статус-кво в ситуации вокруг Тайваня.

До этого президент США Дональд Трамп после поездки в КНР допустил обсуждение возможной сделки по военным поставкам с главой администрации Тайваня Лай Циндэ. По его словам, для этого он намерен в ближайшее время связаться с тайваньским лидером.