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03 июня 2026 в 00:26

Литва останется без военных США

Министр Каунас: Литва на неопределенное время останется без военных США

Фото: Steve Scaglione/GMG/Global Look Press
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Американские военные покидают территорию Литвы, однако сроки прибытия нового контингента пока не определены, заявил министр обороны республики Робертас Каунас. Он подчеркнул, что вопрос о дальнейшем присутствии американских сил в стране остается открытым.

При этом в Вильнюсе рассчитывают, что военнослужащие США продолжат службу на литовской территории после завершения пересмотра планов по размещению войск. Недавняя пауза связана с оценкой возможных изменений в дислокации американских войск.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжают рассматривать вариант поставки крупнейшего американского пакета вооружений Тайваню на общую сумму порядка $14 млрд. При этом шеф американской дипломатии утверждал, что «самым важным» моментом является недопущение изменения статус-кво в ситуации вокруг Тайваня.

До этого президент США Дональд Трамп после поездки в КНР допустил обсуждение возможной сделки по военным поставкам с главой администрации Тайваня Лай Циндэ. По его словам, для этого он намерен в ближайшее время связаться с тайваньским лидером.

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