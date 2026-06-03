Литва останется без военных США

Американские военные покидают территорию Литвы, однако сроки прибытия нового контингента пока не определены, заявил министр обороны республики Робертас Каунас. Он подчеркнул, что вопрос о дальнейшем присутствии американских сил в стране остается открытым.
При этом в Вильнюсе рассчитывают, что военнослужащие США продолжат службу на литовской территории после завершения пересмотра планов по размещению войск. Недавняя пауза связана с оценкой возможных изменений в дислокации американских войск.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжают рассматривать вариант поставки крупнейшего американского пакета вооружений Тайваню на общую сумму порядка $14 млрд. При этом шеф американской дипломатии утверждал, что «самым важным» моментом является недопущение изменения статус-кво в ситуации вокруг Тайваня.
До этого президент США Дональд Трамп после поездки в КНР допустил обсуждение возможной сделки по военным поставкам с главой администрации Тайваня Лай Циндэ. По его словам, для этого он намерен в ближайшее время связаться с тайваньским лидером.