20 мая 2026 в 18:49

Трамп сделал антикитайское заявление после встречи с Си Цзиньпином

Трамп объявил о возможных поставках вооружения Тайваню

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил о планах позвонить главе администрации Тайваня Лай Циндэ для обсуждения возможной сделки о военных поставках. Американский лидер объявил об этом после недавней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Fox News.

Я поговорю с ним. Я разговариваю со всеми. Мы полностью контролируем ситуацию. Мы будем работать над решением этой проблемы Тайваня, — сказал Трамп.

Политический статус Тайваня является предметом давнего спора. Пекин рассматривает остров как неотъемлемую часть территории КНР, которая должна воссоединиться с материком, и придерживается принципа «одного Китая». В то же время в Тайбэе существует собственная избранная администрация, которая отвергает суверенитет КНР.

Ранее Трамп заявил, что двусторонние отношения между США и Китаем станут лучше, чем когда-либо. По его словам, обе стороны предпринимают попытки для укрепления связи. Президент также обратился к Си Цзиньпину, подчеркнув, что дружба с ним — честь для него.

