20 мая 2026 в 19:19

Названа предварительная причина гибели роженицы из Новочеркасска

161.ru: экспертиза показала, что роженицу из Новочеркасска убила ошибка врача

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Погибшей в апреле роженице из Новочеркасска Анне Маловой во время схваток вкололи не эпидуральную анестезию, а транексамовую кислоту, сообщает 161.ru со ссылкой на первую судебно-медицинскую экспертизу. Это стало причиной ее гибели.

Я затрудняюсь даже ответить, как мог доктор, так сказать, перепутать. Потому что, перед тем как колоть, они смотрят на надписи. Это не то, что там флакончики неподписанные, это ампулы с подписями. Теперь понятно, почему женщине было больно, — заявил бывший главврач ростовского перинатального центра неонатолог Валерий Буштырев.

Отмечалось, что беременность протекала без осложнений, ребенок родился доношенным, однако после введения анестезии состояние 27-летней женщины резко ухудшилось. Она впала в кому.

Ранее сообщалось, что врачи подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти ее не смогли. Родственники уверены, что трагедия произошла из-за врачебной ошибки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

