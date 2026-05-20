Легендарный игрок «Спартака» назвал фаворита финала Кубка России по футболу

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко считает, что в финале Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Краснодаром», нет фаворита. В разговоре с Metaratings он назвал прошедший сезон неудачным для москвичей.

Для «Спартака» хорошим результатом считается только первое место. Остальные результаты можно оценивать как неудачные. Но у команды еще осталась возможность выиграть Кубок России. В матче «Спартака» и «Краснодара» нет фаворита. Обе команды подойдут к этой игре с огромным желанием завершить сезон с трофеем, — сказал Ширко.

Решающий матч Кубка России состоится 24 мая в 18:00 мск на стадионе «Лужники». «Спартак» занял четвертое место в сезоне Российской премьер-лиги, «Краснодар» — второе.

