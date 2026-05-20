Легендарный игрок «Спартака» назвал фаворита финала Кубка России по футболу

Экс-игрок Ширко считает, что в матче «Спартак» —«Краснодар» нет фаворита

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко считает, что в финале Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Краснодаром», нет фаворита. В разговоре с Metaratings он назвал прошедший сезон неудачным для москвичей.

Для «Спартака» хорошим результатом считается только первое место. Остальные результаты можно оценивать как неудачные. Но у команды еще осталась возможность выиграть Кубок России. В матче «Спартака» и «Краснодара» нет фаворита. Обе команды подойдут к этой игре с огромным желанием завершить сезон с трофеем, — сказал Ширко.

Решающий матч Кубка России состоится 24 мая в 18:00 мск на стадионе «Лужники». «Спартак» занял четвертое место в сезоне Российской премьер-лиги, «Краснодар» — второе.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил NEWS.ru, что руководству «Динамо» следует вспомнить, как тренер Сандро Шварц покидал клуб в 2022 году. Ветеран считает, что в случае назначения тренеру следует объясниться перед болельщиками. Шварц работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. В сезоне-2021/22 бело-голубые завоевали бронзовые медали, а также вышли в финал Кубка России. После начала СВО тренер доработал сезон до конца, после чего уехал в Германию.

