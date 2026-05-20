Финляндия может столкнуться с износом инфраструктуры и ухудшением уровня жизни населения из-за поддержки Украины, заявила руководитель российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Юлия Жданова. По ее словам, бюджетные средства Хельсинки, которые могли бы пойти на здравоохранение, социальную поддержку, бизнес, общественные организации и транспорт, направляются на производство беспилотников, передает ТАСС.

В ущерб сферам здравоохранения, соцобеспечения, поддержки предпринимательства, общественных организаций, НИОКР и транспорта деньги [из бюджета Финляндии] перенаправляются на производство беспилотников и средств борьбы с ними, — заявила дипломат.

Ранее власти Финляндии заявили о недовольстве из-за отсутствия предупреждений от Киева о перемещении беспилотников. По данным СМИ, украинская сторона не считает нужным уведомлять государства НАТО о возможном приближении своих дронов к их воздушным границам.

До этого еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по предоставлению Киеву кредита на €90 млрд (7,8 трлн рублей) в 2026–2027 годах. По его словам, программа должна укрепить экономическую устойчивость Украины, увеличить внутренние доходы и усилить борьбу с коррупцией.