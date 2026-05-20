Финские суды погрязли в делах о кражах кофе и шоколадных батончиков Yle: крупнейший суд Финляндии утонул в делах о мелких магазинных кражах

Суд в Хельсинки столкнулся с резким ростом дел о мелких магазинных кражах, передает Yle. Как рассказала председатель суда Сирпа Паккала, количество дел о кражах с незначительным ущербом за несколько лет выросло с 4,1 тыс. до 6,6 тыс. По ее словам, судьи вынуждены разбирать случаи, связанные с похищением обычной бутылки воды или дешевой упаковки растворимого кофе.

Раньше расследования подобных эпизодов обычно прекращали из-за малозначительности. Однако год назад полиция Хельсинки изменила подход и стала расследовать каждый такой случай. В итоге отдел ускоренного производства при окружном суде оказался перегружен.

Одним из примеров стало дело о краже в магазине в центре финской столицы. Охрана задержала мужчину, который положил в карман шоколадный батончик. Позже в его рюкзаке нашли продукты на €10 (827,9 рубля). Товар вернули магазину, а суд назначил мужчине штраф в €70 (5,7 тыс. рублей).

