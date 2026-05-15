Крупный европейский аэропорт закрыли из-за страха перед дронами

Авиасообщение в аэропорту Хельсинки прервали из-за угрозы, связанной с беспилотными летательными аппаратами, сообщает телерадиокомпания Yle. Власти получали сообщения о дронах в воздушном пространстве Финляндии.

В 06:30 (совпадает с московским временем) в Хельсинки прошло совещание, посвященное работе городских служб в связи с этой угрозой. Несколько утренних рейсов в столичном аэропорту были отменены или перенесены из-за временного закрытия неба.

В 07:05 власти объявили, что угроза дронов миновала. Согласно заявлению на сайте аэропорта, воздушная гавань была закрыта на три часа — с 04:00 до 07:00.

Ранее сообщалось, что два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за временных ограничений, введенных для безопасности полетов. Рейсы из Саратова и Антальи направили на запасные аэродромы. Один борт отправили в Санкт-Петербург, другой — в Нижний Новгород.

До этого в Минтрансе РФ сообщили, что российские авиакомпании выполнили более 300 рейсов в южные аэропорты страны. Всего задействовано 19 авиаперевозчиков. Авиакомпании перевезли свыше 43 тыс. пассажиров.