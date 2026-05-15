15 мая 2026 в 09:18

Боец ММА пожертвовал собственной жизнью ради спасения тонущих детей

Боец ММА Жээналиев погиб в Киргизии при спасении двоих тонущих детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Боец смешанных единоборств MMA Медет Жээналиев погиб в Киргизии во время спасения двух тонущих детей на озере Иссык-Куль, сообщили ТАСС в ГУВД Иссык-Кульской области республики. Спортсмен вместе со своим товарищем оперативно бросился в воду. В результате девочек удалось благополучно вытащить на берег, однако сам профессиональный атлет не выжил, в то время как его напарник остался жив.

Жээналиев погиб во время спасения двух девочек, которые из-за больших волн начали тонуть в Иссык-Куле, — говорится в сообщении.

Ранее ветеран специальной военной операции Сергей Кожевников пожертвовал собственной жизнью ради спасения из огня своей супруги и четверых несовершеннолетних детей в возрасте от двух до 14 лет в селе Сосновка Искитимского района Новосибирской области. Инцидент произошел 26 апреля.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что президент России Владимир Путин удостоил ордена Мужества посмертно заместителя руководителя администрации Каменско-Днепровского округа Александра Резниченко. Он погиб, спасая учеников атакованной дронами ВСУ школы.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

