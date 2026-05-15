Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы, ливней и порывистого ветра, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Он будет действовать до 21:00 пятницы, 15 мая.

В период до 21:00 мск введен желтый погодный уровень в связи с ожидаемыми в отдельных районах ливнями с грозой и местами с градом, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве и Подмосковье с 12 по 15 мая пройдут грозы с небольшими дождями. По словам синоптика, непогода может сохраниться и в выходные — с 16 по 17 мая.

Кроме того, Макарова отметила, что потепление в Московском регионе в ближайшие дни превысит климатическую норму на 4–7 градусов и по своим показателям приблизится к середине июня. При этом среднесуточные значения достигнут 17–18 градусов тепла.

До этого ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что купальный сезон в Москве можно будет открыть после Троицына дня, который выпадет на 31 мая. Однако, отметила она, температура воды позволит лишь окунуться и охладиться.