12 мая 2026 в 15:47

Грозы с дождями обрушатся на столичный регион

Грозы с дождями ожидаются в Москве и Подмосковье в следующие три дня

Грозы с небольшими дождями прогнозируются в Москве и Подмосковье в течение трех ближайших рабочих дней, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Синоптик также допустила, что непогода может сохраниться и в выходные.

Гроза с небольшими дождями прогнозируется с 12 мая по 15 мая в Москве и в области. Однако, по предварительным прогнозам, она возможна и в выходные дни, — рассказала метеоролог.

Макарова пояснила, что гроза относится к локальным явлениям, которые не прогнозируются с высокой точностью на срок более трех суток, не считая текущего дня. По этой причине точность прогноза на четвертые-пятые сутки заметно падает.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что комфортный температурный режим на уровне 20 градусов тепла установится в Москве уже в эти выходные. По словам синоптика, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до плюс 10–13 градусов.

Между тем ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что купальный сезон в Москве можно будет открыть после Троицына дня, который выпадет на 31 мая. Однако, отметила она, температура воды позволит лишь окунуться и охладиться.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
