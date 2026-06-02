Приметы 2 июня — Фалалей Огуречник: как вырастить идеальные огурцы

В народном календаре 2 июня почитается память мученика Фалалея Эгейского, которого на Руси уважительно и ласково прозвали Фалалеем Огуречником или Грядочником. Это один из самых важных дней в году для огородников, специализирующихся на выращивании огурцов. Считалось, что Фалалей ставит точку в весенних посадках этой культуры и берет будущие плети под свое особое покровительство.

Погодные приметы на Фалалея Огуречника, 2 июня

Погода и поведение растений в этот день подсказывали, будет ли лето щедрым на урожай.

Если 2 июня идет сильный дождь, конец декабря будет сопряжен с сильными метелями и снегопадами.

На елях появилось очень много шишек — к богатому урожаю огурцов и ягод в этом году.

Утром на Фалалея стоит густой туман — к хорошему сбору грибов в лесах уже в середине лета.

Если к вечеру роса выпала обильно — следующий день будет солнечным, жарким и безветренным.

Приметы о зверях, птицах и насекомых 2 июня

Пчелы летают большими роями вокруг цветущих деревьев — к скорому наступлению июньского зноя.

Если лягушки громко и заливисто квакают вечером, огуречные плети пойдут в рост очень быстро.

Что можно и нельзя делать 2 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеальные огурцы: приметы для садоводов 2 июня

Посадка огурцов на Фалалея сопровождалась строжайшей секретностью, особенно в небольших деревнях.

Считалось, что первый огуречный куст 2 июня нужно было посадить втайне от всех — не только от соседей, но даже от тех членов семьи, которые не принимали участия в работе. Огородники верили, что чужой взгляд может сглазить посадки, и тогда огурцы либо пожелтеют, либо уйдут в пустоцвет.

Самый первый созревший огурец из этого тайного сева никогда не ели. Его закапывали глубоко в землю на краю огорода в качестве благодарности и подношения святому Фалалею, чтобы он уберег остальной урожай от вредителей.

Что можно и нужно делать 2 июня

Сажать огурцы, кабачки и патиссоны. День Фалалея — идеальное время, чтобы закрыть сезон посадки теплолюбивых овощей.

Заниматься прополкой. Сорняки, выплаканные или выполотые сегодня, долго не будут расти снова.

Обращать внимание на сны. Сновидения в ночь на 2 июня считались пророческими и могли предупредить о важных событиях в течение месяца.

Угощать близких свежей зеленью. Использование первого лука, укропа и щавеля в блюдах привлекает в дом здоровье.

Погодные приметы на Фалалея Огуречника, 2 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 2 июня

Рассказывать кому-либо о своих планах на урожай. Хвастовство на Фалалея могло привести к пустым хлопотам в саду.

Оставлять на грядках сломанный инвентарь. Считалось, что небрежное отношение к инструментам сегодня сулит убытки в хозяйстве.

Ссориться с домочадцами во время совместного труда. Негативная энергия, оставленная на огороде, могла передаться молодым побегам.

Давать в долг семена после захода солнца. Существовало суеверие, что вместе с ними из дома уйдет плодородие.

В нашей статье рассказали, как правильно сажать томаты.