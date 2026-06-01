Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Посадите морковь в июне — и урожай будет обильным: 5 проверенных сортов дают дружные всходы

Многие дачники уверены, что морковь нужно сеять исключительно весной. Но опытные огородники знают: июньские посевы часто оказываются даже удачнее майских. Земля уже хорошо прогрелась, семена всходят быстрее, а молодые растения меньше страдают от возвратных холодов и некоторых вредителей.

Кроме того, морковь, посеянная в июне, обычно лучше хранится зимой. Главное — выбрать подходящий сорт и соблюдать несколько простых правил посадки.

Для июньского посева лучше всего подходят среднеспелые и среднепоздние сорта. Они успевают сформировать полноценные корнеплоды до осени и отличаются хорошей лежкостью.

Среди проверенных сортов дачники особенно выделяют:

«Нантская 4» — классический сорт с ровными сладкими корнеплодами и дружными всходами.

«Королева осени» — крупная морковь для длительного хранения, устойчивая к растрескиванию.

«Шантане Роял» — неприхотливый сорт с плотной мякотью и высокой урожайностью.

«Лосиноостровская 13» — ценится за сладкий вкус и стабильные урожаи даже в неидеальную погоду.

«Самсон» — один из самых популярных сортов среди дачников благодаря крупным ровным корнеплодам и отличной лежкости.

Чтобы получить дружные всходы, семена желательно замочить на сутки в теплой воде, периодически меняя ее. Это поможет смыть эфирные масла, которые замедляют прорастание.

Грядку для моркови лучше подготовить заранее. Почва должна быть рыхлой, легкой и без свежего навоза — иначе корнеплоды вырастут кривыми и разветвленными. Перед посевом землю хорошо проливают водой.

Семена высевают в бороздки глубиной около 1,5–2 сантиметров с расстоянием между рядами 15–20 сантиметров. После посева грядку слегка уплотняют и при необходимости накрывают агроволокном до появления всходов.

Особое внимание стоит уделить поливу. В июне почва быстро пересыхает, поэтому до появления ростков грядка должна оставаться умеренно влажной. После всходов поливы проводят реже, но более обильно, чтобы корнеплоды формировались ровными и сочными.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
