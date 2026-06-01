ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 17:00

Посадите в июне — весь сад укроет ковер из «жемчужин» с цитрусовым ароматом. Многолетник цвета первого снега

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите, чтобы ваш сад наполнился изысканным ароматом и ослепительной белизной, напоминающей роскошный букет невесты? Посадите фрезию гибридную «уайт» (Freesia hybrida Double White) — это настоящий белоснежный бриллиант сада, который дарит ощущение свежести, чистоты и невесомости.

В отличие от привычных одинарных форм, эта фрезия цветет густомахровыми колокольчиками, собранными в изящные соцветия на высоких цветоносах. Оттенок лепестков — стерильно-белый, без желтизны, с легким перламутровым блеском на солнце. Растение источает тонкий, нежный аромат с цитрусовыми и ландышевыми нотами, который усиливается к вечеру. Фрезия цветет в июле-августе, идеальна для срезки и выгонки в зимнее время. Высаживайте луковицы в открытый грунт в конце апреля — мае на солнечное, защищенное от ветра место.

Клубнелуковицы выкапывают на зиму и хранят в тепле. Фрезия «уайт» цвета первого снега и белого жемчуга станет главным украшением вашей парадной клумбы или букета.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Не цветок, а настоящий калейдоскоп для клумбы: для полутени и всех регионов России
Общество
Не цветок, а настоящий калейдоскоп для клумбы: для полутени и всех регионов России
Один куст усыпан сотней голубых звёздочек так, что не видно зелени. Сорт-рекордсмен для самых ярких акцентов
Общество
Один куст усыпан сотней голубых звёздочек так, что не видно зелени. Сорт-рекордсмен для самых ярких акцентов
Посадите в июне — через месяц весь сад в белоснежных монетках среди изумрудной зелени. Многолетник для любых почв
Общество
Посадите в июне — через месяц весь сад в белоснежных монетках среди изумрудной зелени. Многолетник для любых почв
Посадите в начале июня — до конца лета сад в пурпурных, персиковых и сиреневых «бабочках» до 6 см. Цветок для нежных клумб
Общество
Посадите в начале июня — до конца лета сад в пурпурных, персиковых и сиреневых «бабочках» до 6 см. Цветок для нежных клумб
цветы
садоводы
дачники
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.