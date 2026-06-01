Посадите в июне — весь сад укроет ковер из «жемчужин» с цитрусовым ароматом. Многолетник цвета первого снега

Хотите, чтобы ваш сад наполнился изысканным ароматом и ослепительной белизной, напоминающей роскошный букет невесты? Посадите фрезию гибридную «уайт» (Freesia hybrida Double White) — это настоящий белоснежный бриллиант сада, который дарит ощущение свежести, чистоты и невесомости.

В отличие от привычных одинарных форм, эта фрезия цветет густомахровыми колокольчиками, собранными в изящные соцветия на высоких цветоносах. Оттенок лепестков — стерильно-белый, без желтизны, с легким перламутровым блеском на солнце. Растение источает тонкий, нежный аромат с цитрусовыми и ландышевыми нотами, который усиливается к вечеру. Фрезия цветет в июле-августе, идеальна для срезки и выгонки в зимнее время. Высаживайте луковицы в открытый грунт в конце апреля — мае на солнечное, защищенное от ветра место.

Клубнелуковицы выкапывают на зиму и хранят в тепле. Фрезия «уайт» цвета первого снега и белого жемчуга станет главным украшением вашей парадной клумбы или букета.

