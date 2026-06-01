01 июня 2026 в 12:00

Посадите в июне — через месяц весь сад в белоснежных монетках среди изумрудной зелени. Многолетник для любых почв

Фото: D-NEWS.ru
Вербейник монетчатый «элизабет» — это не просто почвопокровное растение, а настоящий белоснежный водопад, который струится по земле, подпорным стенкам и склонам. В отличие от своего дикого сородича с желтыми цветами, этот сорт раскрывается сотнями ослепительно-белых монеток-цветков диаметром до 2,5 см. Цветение настолько обильное, что изумрудные, овальные листья (по форме действительно напоминающие монетки) порой полностью скрываются под снежной пеной. Период цветения приходится на июнь — июль и может длиться до 3 недель.

Этот многолетник — настоящая находка для тех, кто хочет украсить сад без лишних хлопот. Его стелющиеся побеги достигают 40–60 см в длину и легко укореняются в узлах, благодаря чему вербейник быстро разрастается в пышный ковер. Он теневынослив и влаголюбив, отлично подходит для декорирования берегов прудов, для заполнения пустот в тенистых цветниках, а также для выращивания в контейнерах как ампельное растение. Зимостоек, легко переносит весенние паводки и не требует сложного ухода. Посадите этот белоснежный ковер один раз — и он будет радовать вас своей свежестью долгие годы.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
