ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 15:00

Эти пастельные соцветия до 12 см в диаметре: нежные, как ваниль, с алым сердечком. Однолетник для нежного сада

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бархатцы «ораксар» — это настоящее пастельное чудо, которое способно превратить любую клумбу в произведение садового искусства. Этот высокорослый однолетник достигает высоты 70–90 см, что делает его идеальным кандидатом для оформления заднего плана цветников, создания солитерных акцентов или для срезки в букеты.

Главное достоинство сорта — его уникальная окраска. Крупные, густые махровые соцветия диаметром 10–12 см окрашены в нежные бело-кремовые тона. В центре каждого цветка красуется ярко-красное пятно, похожее на драгоценный рубин, оправленный в слоновую кость. Это создает изысканный, почти фарфоровый облик, который редко встретишь у привычных нам бархатцев.

Период цветения «ораксара» очень продолжительный — с июля по октябрь. На протяжении всего этого времени растения выглядят опрятно и декоративно, не теряя привлекательности под солнцем или после дождя. Сорт неприхотлив и засухоустойчив. Он любит солнечные места, но может расти и в полутени, хотя на солнце окраска становится наиболее яркой. Помимо красоты, бархатцы приносят и практическую пользу: специфический запах их листьев отпугивает многих садовых вредителей.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Цветет все лето россыпью белых горошин с бордовым глазком: однолетник-рекордсмен для самых ярких клумб
Общество
Цветет все лето россыпью белых горошин с бордовым глазком: однолетник-рекордсмен для самых ярких клумб
Сорт «виктория» цветет белыми горошинами, а «синяя корзинка» — сапфировым ковром. Выберите свой цвет для тенистого сада
Общество
Сорт «виктория» цветет белыми горошинами, а «синяя корзинка» — сапфировым ковром. Выберите свой цвет для тенистого сада
До 300 тысяч рублей: 5 неочевидных штрафов для дачников в 2026 году
Общество
До 300 тысяч рублей: 5 неочевидных штрафов для дачников в 2026 году
Сажаете — и сад усыпан нежно-голубыми бутонами: цветы на замену наскучившей календуле
Общество
Сажаете — и сад усыпан нежно-голубыми бутонами: цветы на замену наскучившей календуле
Посадите этот куст на солнце — и он запылает алым фейерверком с мая до октября
Общество
Посадите этот куст на солнце — и он запылает алым фейерверком с мая до октября
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.