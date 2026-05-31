Эти пастельные соцветия до 12 см в диаметре: нежные, как ваниль, с алым сердечком. Однолетник для нежного сада

Бархатцы «ораксар» — это настоящее пастельное чудо, которое способно превратить любую клумбу в произведение садового искусства. Этот высокорослый однолетник достигает высоты 70–90 см, что делает его идеальным кандидатом для оформления заднего плана цветников, создания солитерных акцентов или для срезки в букеты.

Главное достоинство сорта — его уникальная окраска. Крупные, густые махровые соцветия диаметром 10–12 см окрашены в нежные бело-кремовые тона. В центре каждого цветка красуется ярко-красное пятно, похожее на драгоценный рубин, оправленный в слоновую кость. Это создает изысканный, почти фарфоровый облик, который редко встретишь у привычных нам бархатцев.

Период цветения «ораксара» очень продолжительный — с июля по октябрь. На протяжении всего этого времени растения выглядят опрятно и декоративно, не теряя привлекательности под солнцем или после дождя. Сорт неприхотлив и засухоустойчив. Он любит солнечные места, но может расти и в полутени, хотя на солнце окраска становится наиболее яркой. Помимо красоты, бархатцы приносят и практическую пользу: специфический запах их листьев отпугивает многих садовых вредителей.

