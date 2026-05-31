ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 08:45

Сорт «виктория» цветет белыми горошинами, а «синяя корзинка» — сапфировым ковром. Выберите свой цвет для тенистого сада

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Незабудка — это маленькое голубое чудо, которое словно осколок весеннего неба рассыпается по вашему саду в мае и июне. Несмотря на нежный, трогательный вид, этот многолетник (в культуре чаще двулетник) обладает удивительной стойкостью. Он неприхотлив, зимостоек (выдерживает морозы до -30°C) и способен создавать потрясающие живые ковры, радуя глаз оттенками синего, голубого, розового и белого. Низкорослые кустики (10–30 см) идеально подходят для бордюров, альпийских горок, для посадки под деревьями или в контейнерах на балконе. Цветение обильное и продолжительное, до 1,5 месяцев.

Секрет успеха прост: выберите для незабудки тенистое или полутенистое место с влажной, но не переувлажненной почвой. На ярком солнце цветение будет недолгим. Размножают ее семенами. Посев проводят в мае — июне в открытый грунт. Семена раскладывают поверхностно, не заглубляя, так как им для прорастания нужен свет. Всходы появляются через 10--14 дней. В конце августа подросшие розетки пересаживают на постоянное место, а следующей весной незабудка порадует вас своим цветением. Она легко размножается самосевом, поэтому однажды поселившись в саду, этот «осколок неба» будет возвращаться к вам снова и снова.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
цветы
садоводы
дачники
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.