Сорт «виктория» цветет белыми горошинами, а «синяя корзинка» — сапфировым ковром. Выберите свой цвет для тенистого сада

Незабудка — это маленькое голубое чудо, которое словно осколок весеннего неба рассыпается по вашему саду в мае и июне. Несмотря на нежный, трогательный вид, этот многолетник (в культуре чаще двулетник) обладает удивительной стойкостью. Он неприхотлив, зимостоек (выдерживает морозы до -30°C) и способен создавать потрясающие живые ковры, радуя глаз оттенками синего, голубого, розового и белого. Низкорослые кустики (10–30 см) идеально подходят для бордюров, альпийских горок, для посадки под деревьями или в контейнерах на балконе. Цветение обильное и продолжительное, до 1,5 месяцев.

Секрет успеха прост: выберите для незабудки тенистое или полутенистое место с влажной, но не переувлажненной почвой. На ярком солнце цветение будет недолгим. Размножают ее семенами. Посев проводят в мае — июне в открытый грунт. Семена раскладывают поверхностно, не заглубляя, так как им для прорастания нужен свет. Всходы появляются через 10--14 дней. В конце августа подросшие розетки пересаживают на постоянное место, а следующей весной незабудка порадует вас своим цветением. Она легко размножается самосевом, поэтому однажды поселившись в саду, этот «осколок неба» будет возвращаться к вам снова и снова.

