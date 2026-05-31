31 мая 2026 в 06:00

Забудьте про белые ромашки: три многолетника с окраской, которой нет ни у кого во дворе

Фото: D-NEWS.ru
Если вы хотите удивить соседей и создать клумбу, какой нет больше ни у кого, сажайте необычные сорта цветов, которые похожи на ромашку, но окрашены в самые невероятные оттенки.

Рудбекия волосистая «черри бренди»: вместо привычных желтых «золотых шаров» ее крупные корзинки окрашены в глубокий, насыщенный винно-красный цвет с легким бронзовым отливом.

Цветет эта красавица с июля до октября, причем это многолетник, который выдерживает морозы и зимует без укрытия в средней полосе, на Урале и в Сибири.

Если хочется нежного романтичного оттенка, посадите персидскую ромашку «робинсона» (пиретрум) — ее крупные цветы диаметром до 12 см окрашены в мягкие розовые и малиновые тона, а высота куста достигает 70–80 см. Этот сорт так же морозостоек.

Для любителей солнечных, но при этом редких оттенков: обратите внимание на нивяник «бродвей лайтс». Его цветы меняют окраску в течение сезона: сначала они ярко-желтые, а затем постепенно становятся нежно-кремовыми, и на одном кусте одновременно красуются бутоны разных тонов. Высота куста до 70 см, а живет он на одном месте 5–7 лет.

Ранее были названы цветы для глухого угла в саду.

Проверено редакцией
Ряд россиян могут рассчитывать на две пенсии в июне
В РАН озвучили, что может быть хуже процедуры введения ЕГЭ
Посадите в мае — в июне любуйтесь на плотный шар из пурпурно-бордовых «граммофонов». Королева цвета бургунди для парадного входа
Ее лепестки как фарфор, расписанный акварелью: от нежно-розового до насыщенно-сиреневого. Сорт-чудо для подвесных кашпо
До 300 тысяч рублей: 5 неочевидных штрафов для дачников в 2026 году
цветы
многолетники
растения
Дарья Иванова
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
