Забудьте про белые ромашки: три многолетника с окраской, которой нет ни у кого во дворе

Если вы хотите удивить соседей и создать клумбу, какой нет больше ни у кого, сажайте необычные сорта цветов, которые похожи на ромашку, но окрашены в самые невероятные оттенки.

Рудбекия волосистая «черри бренди»: вместо привычных желтых «золотых шаров» ее крупные корзинки окрашены в глубокий, насыщенный винно-красный цвет с легким бронзовым отливом.

Цветет эта красавица с июля до октября, причем это многолетник, который выдерживает морозы и зимует без укрытия в средней полосе, на Урале и в Сибири.

Если хочется нежного романтичного оттенка, посадите персидскую ромашку «робинсона» (пиретрум) — ее крупные цветы диаметром до 12 см окрашены в мягкие розовые и малиновые тона, а высота куста достигает 70–80 см. Этот сорт так же морозостоек.

Для любителей солнечных, но при этом редких оттенков: обратите внимание на нивяник «бродвей лайтс». Его цветы меняют окраску в течение сезона: сначала они ярко-желтые, а затем постепенно становятся нежно-кремовыми, и на одном кусте одновременно красуются бутоны разных тонов. Высота куста до 70 см, а живет он на одном месте 5–7 лет.

