Что посадить в глухой угол на даче: цветущие многолетники для тени и солнца

Что посадить в глухой угол на даче: цветущие многолетники для тени и солнца

Если в конце дачного участка есть пустующий угол, который не хочется постоянно полоть, посадите туда мощные многолетники, которые сами превратятся в крупные цветущие кусты.

Лидер среди таких растений — волжанка (арункус), которая за 2-3 года вырастает в огромный куст. В июне-июле волжанка выпускает ажурные метелки кремовых или белых цветов и не требует абсолютно ничего: растет на солнце и в тени, мирится с любой почвой и не проявляет агрессии к соседям.

Второй гигант — бузульник Пржевальского, который образует мощные куртины высотой до 1,8 метров с резными листьями и яркими желтыми свечевидными соцветиями. Он цветет с июля до сентября.

Дельфиниум высокорослый легко достигает 1,5-2 метров и дает огромные многоцветковые соцветия из синих, голубых, белых и розовых оттенков.

Лабазник (таволга) вязолистный — настоящий куст-фонтан высотой до 1,5 метров с пышными розовато-белыми соцветиями, которые цветут в июне-июле.

Гортензия древовидная, сорт «Анабель» — отдельная песня: куст до 1,5 метров в диаметре и высоте, а в июле-августе весь покрывается крупными белыми шапками соцветий, которые даже без ухода радуют два месяца.

Ранее были названы цветы, которые стоят копейки, а цветут все лето.