Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 11:15

Что посадить в глухой угол на даче: цветущие многолетники для тени и солнца

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если в конце дачного участка есть пустующий угол, который не хочется постоянно полоть, посадите туда мощные многолетники, которые сами превратятся в крупные цветущие кусты.

Лидер среди таких растений — волжанка (арункус), которая за 2-3 года вырастает в огромный куст. В июне-июле волжанка выпускает ажурные метелки кремовых или белых цветов и не требует абсолютно ничего: растет на солнце и в тени, мирится с любой почвой и не проявляет агрессии к соседям.

Второй гигант — бузульник Пржевальского, который образует мощные куртины высотой до 1,8 метров с резными листьями и яркими желтыми свечевидными соцветиями. Он цветет с июля до сентября.

Дельфиниум высокорослый легко достигает 1,5-2 метров и дает огромные многоцветковые соцветия из синих, голубых, белых и розовых оттенков.

Лабазник (таволга) вязолистный — настоящий куст-фонтан высотой до 1,5 метров с пышными розовато-белыми соцветиями, которые цветут в июне-июле.

Гортензия древовидная, сорт «Анабель» — отдельная песня: куст до 1,5 метров в диаметре и высоте, а в июле-августе весь покрывается крупными белыми шапками соцветий, которые даже без ухода радуют два месяца.

Ранее были названы цветы, которые стоят копейки, а цветут все лето.

Проверено редакцией
Читайте также
Жители Иркутской области поддержали акцию «Коробка храбрости»
Регионы
Жители Иркутской области поддержали акцию «Коробка храбрости»
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
Общество
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
На солнце его лепестки горят рубином, в тени — переливаются бордо. Живой хамелеон для изысканных клумб
Общество
На солнце его лепестки горят рубином, в тени — переливаются бордо. Живой хамелеон для изысканных клумб
Даже в тени забора и стены цветут кружевными шапками: 3 многолетника, которые растут сами по себе годами
Общество
Даже в тени забора и стены цветут кружевными шапками: 3 многолетника, которые растут сами по себе годами
Выкопать или оставить: что делать с тюльпанами после цветения
Общество
Выкопать или оставить: что делать с тюльпанами после цветения
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислил продукты, формирующие зависимость сильнее сахара
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
В Армении раскрыли планы касательно отношений с Россией
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.