19 мая 2026 в 04:30

Выкопать или оставить: что делать с тюльпанами после цветения

Фото: D-NEWS.ru
После того как тюльпаны отцвели, перед дачником встает главный вопрос: выкапывать луковицы или оставить в земле до следующей весны?

Ответ однозначен — выкапывать обязательно, но не сразу, а через 3–4 недели после цветения, когда листья пожелтеют и завянут, примерно в конце июня. Если оставить луковицы в земле, они уйдут на большую глубину, переплетутся корнями, начнут мельчать и через 2–3 года превратятся в нецветущие дички.

Нельзя выкапывать тюльпаны сразу после цветения с зелеными листьями — в этот период идет активный отток питательных веществ из листьев в луковицу и закладываются цветочные почки следующего года.

Перед хранением очистите от ботвы, просушите луковицы в тени, обязательно отбракуйте больные и поврежденные, обработайте розовым раствором марганцовки, храните в сухом проветриваемом месте при 20–22°C, а в сентябре — октябре высадите в грунт снова, добавив в лунку золу.

Исключение — ботанические и видовые тюльпаны, их можно не выкапывать 3–4 года, но выкопка обычных сортов — залог красивого цветника на долгие годы.

Ранее были названы 7 цветов для посадки в любую землю, песок и глину.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
