«Под прицелом Байдена»: в МИД РФ рассказали о биолабораториях на Украине Мирошник связал администрацию Байдена с биолабораториями на Украине

Администрация экс-президент США Джо Байдена активно финансировала исследования в биолабораториях на Украине, рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, результаты подобных работ могли быть связаны с разработкой биологического оружия.

Исходя из полученных сообщений, можно делать выводы, что Украина была под особым прицелом у администрации Байдена, не скупившейся на выделение средств даже на проведение непонятных и непрозрачных исследований, результатами которых могли быть разработка биологического оружия, специализированных вирусов, либо оценка воздействия на славян всевозможных убийственных биоразработок, — заявил Мирошник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ сообищил: деятельность американских биолабораторий на Украине нарушает международные общеправовые нормы и обманывает налогоплательщиков США. Под угрозой находятся десятки миллионов жителей, предупредил он.

До это стало известно, что США профинансировали не менее 13 биолабораторий на Украине. Американцы потратили $24,8 млн на строительство и оснащение исследовательских центров с высокой степенью защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большинство лабораторий передали украинской стороне в период с 2009 по 2013 год.