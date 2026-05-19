Названы самые полезные виды спорта при гипертонии

Бег, плавание и ходьба полезны при гипертонии, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, вопреки распространенному мифу, умеренные спортивные нагрузки делают сосуды эластичнее.

При давлении нельзя нервничать и бегать — такое заблуждение является опасным. Тяжелая штанга и спринтерский бег под запретом, но спорт — лучшее лекарство от гипертонии. Умеренные нагрузки делают сосуды эластичнее. Что можно и нужно делать? Быстрая ходьба по 30 минут в день снижают давление на 5–7 мм рт. ст. Плавание расслабляет сосудистый тонус. Дыхательная гимнастика работает лучше таблеток на начальной стадии. Вы должны немного запыхаться, но не краснеть и не задыхаться. При гипертонии второй или третьей степени важно проконсультироваться с врачом. Сегодня пройдите на 2 тыс. шагов больше обычного, и ваши сосуды скажут спасибо, — пояснила Тен.