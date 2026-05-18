Врач перечислила способы защиты детей от комаров

Лучшим средством защиты от комаров станет физическая сетка, рассказала «Радио 1» врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова. Она отметила, что для малышей укусы насекомых в несколько раз более опасны, чем для взрослых.

Я всем напоминаю про физическую защиту, если мы говорим о малышах от нуля до двух месяцев: это сетка на коляску, сетка в помещении, если вы выехали на дачу и у вас открыты окна, должна быть тоже сетка, — рассказала Зайниддинова.

Врач подчеркнула, что фумигаторы и другие подобные способы не обеспечивают надежной защиты. По ее словам, репелленты также не рекомендуется использовать на коже детей младше трех месяцев.

