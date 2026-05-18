18 мая 2026 в 16:22

Врач перечислила способы защиты детей от комаров

Врач Зайниддинова: детей нужно защищать от комаров с помощью сетки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лучшим средством защиты от комаров станет физическая сетка, рассказала «Радио 1» врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова. Она отметила, что для малышей укусы насекомых в несколько раз более опасны, чем для взрослых.

Я всем напоминаю про физическую защиту, если мы говорим о малышах от нуля до двух месяцев: это сетка на коляску, сетка в помещении, если вы выехали на дачу и у вас открыты окна, должна быть тоже сетка, — рассказала Зайниддинова.

Врач подчеркнула, что фумигаторы и другие подобные способы не обеспечивают надежной защиты. По ее словам, репелленты также не рекомендуется использовать на коже детей младше трех месяцев.

Ранее сообщалось, что частота укусов комаров напрямую зависит от нескольких ключевых факторов, среди которых химия тела, физиология и повседневный образ жизни человека. Сильными раздражителями для гнуса могут выступать вполне привычные бытовые вещи, косметика и даже продукты питания.

Здоровье
дети
комары
врачи
