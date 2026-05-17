Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других Специалисты Роскачества назвали пиво и духи главными магнитами для комаров

Частота укусов комаров напрямую зависит от нескольких ключевых факторов, среди которых химия тела, физиология и повседневный образ жизни человека, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Сильными раздражителями для гнуса могут выступать вполне привычные бытовые вещи, косметика и даже продукты питания. Специалисты подчеркивают, что понимание этих механизмов поможет гражданам эффективнее защищаться от кровососов в летний период.

Духи с экстрактом лаванды, а также многие лосьоны, солнцезащитные кремы и стиральные порошки с отдушками могут невольно привлекать насекомых. Особый пункт — употребление алкоголя. Например, запах пива значительно усиливает интерес москитов к человеку, — добавили в организации.

Помимо этого, мощным магнитом для мошек служит молочная кислота, которая активно выделяется вместе с человеческим потом. Кроме того, при интенсивных физических нагрузках люди начинают дышать гораздо чаще, увеличивая выбросы углекислого газа, по которому вредители и находят свою потенциальную жертву.

При этом бытующее в обществе мнение о том, что маленьких детей атакуют гораздо чаще, ученые назвали обычным заблуждением. Кожа ребенка просто острее реагирует на укусы, из-за чего на ней появляются заметные покраснения, тогда как взрослые люди часть укусов могут даже не заметить. Также эксперты советуют отказаться от использования темного гардероба на природе, поскольку у комаров отличное зрение: в темных вещах человек становится для них легкой мишенью.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что в конце мая в Москве и Московской области ожидается появление большого количества комаров. Массовому вылету насекомых способствуют благоприятные погодные условия.