Путин тепло поздравил Токаева с днем рождения

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и сердечно поздравил его с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул высокий международный авторитет коллеги и его огромный личный вклад в развитие союзничества двух стран.

Путин отдельно поблагодарил Токаева за недавний визит в Москву на празднование Дня Победы, назвав этот праздник общим великим событием для обоих народов. Кроме того, российский президент отметил, что сейчас как раз завершается подготовка его официального государственного визита в Казахстан. В завершение беседы лидеры выразили уверенность, что предстоящие переговоры в Астане и заседание Высшего Евразийского экономического совета послужат дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей.

От души желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов, — подытожил поздравление Путин.

Ранее генконсул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев заявил, что личное участие Токаева в параде на Красной площади в Москве служит лучшим свидетельством глубокого уважения казахстанских властей к этому святому празднику. В рамках памятных мероприятий делегация из Казахстана возложила цветы к Вечному огню.