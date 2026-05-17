17 мая 2026 в 12:17

В Израиле объяснили ночной инцидент со взрывом в Бейт-Шемеше

The Times of Israel: взрывы в Бейт-Шемеше оказались ракетными испытаниями

Мощный ночной взрыв с яркой огненной вспышкой в израильском городе Бейт-Шемеш оказался частью заранее запланированных испытаний государственной оборонной компании Tomer, сообщает издание The Times of Israel. В день испытаний местные жители решили, что их населенный пункт вновь подвергся военному удару со стороны Ирана.

Перепуганные горожане начали массово обращаться в экстренные службы и делиться кадрами происшествия в социальных сетях. Позднее представители компании поспешили успокоить общественность.

Это был запланированный эксперимент, который прошел в соответствии с планом, — заявили в Tomer.

Инженеры подчеркнули, что все тестовые мероприятия на полигоне проводились в штатном режиме и под строгим контролем специалистов по безопасности. Никакой реальной угрозы для жизни и здоровья городского населения данные технологические испытания не представляли. Однако газета добавила, что жители кварталов поблизости от полигона не получали никаких уведомлений о готовящемся тестовом запуске.

Ранее глава бюро RT в Ливане Стив Суини сообщил, что в Бейруте после атаки израильских истребителей от жилых домов остались только руины. Он отметил, что масштабы разрушений поражают. По его словам, атака началась неожиданно и вне обычной зоны ударов, погибли 303 человека.

