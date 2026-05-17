Неподалеку от Иерусалима прогремел мощный взрыв Times of Israel: в районе Бет Шемеша под Иерусалимом прогремел взрыв

В районе израильского города Бет Шемеш к западу от Иерусалима произошел мощный взрыв, передает Times of Israel. Очевидцы сообщили, что яркое зарево было видно на большом расстоянии.

По официальным данным властей, речь шла о контролируемом подрыве неразорвавшейся иранской ракеты. Жителям сообщили, что ситуация находится под контролем.

Экстренные службы ограничили доступ к району происшествия. Жители не получали предварительных предупреждений о взрыве, уточнили в источнике.

