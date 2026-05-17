17 мая 2026 в 00:51

Неподалеку от Иерусалима прогремел мощный взрыв

Times of Israel: в районе Бет Шемеша под Иерусалимом прогремел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В районе израильского города Бет Шемеш к западу от Иерусалима произошел мощный взрыв, передает Times of Israel. Очевидцы сообщили, что яркое зарево было видно на большом расстоянии.

По официальным данным властей, речь шла о контролируемом подрыве неразорвавшейся иранской ракеты. Жителям сообщили, что ситуация находится под контролем.

Экстренные службы ограничили доступ к району происшествия. Жители не получали предварительных предупреждений о взрыве, уточнили в источнике.

Ранее два человека пострадали в результате взрыва с последующим возгоранием на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) нефтебазы в Башкирии. Их доставили в больницу с ожогами.

До этого сообщалось, что на территории города Сумы произошел второй взрыв за сутки. О первом хлопке сообщалось около 17:30 мск. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги продолжал звучать во всей Сумской области даже после хлопка.

