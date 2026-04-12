«Бортом до Ростова»: Благодатный огонь прибыл в зону СВО из Иерусалима Благодатный огонь доставили в зону СВО из Иерусалима

Благодатный огонь доставили из Иерусалима российским военнослужащим в ДНР, сообщил РИА Новости замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Новосибирск. Собеседник рассказал, что его сперва привезли в Ростов-на-Дону на самолете, а затем отправили в зону СВО.

Доставлен Благодатный огонь. Его привезли из Израиля военным бортом до Ростова, с ростовским транспортом — сюда. Данное мероприятие посвящено тому, чтобы каждый военнослужащий мог прикоснуться к тому священному, — рассказали агентству.

В Великую субботу, 11 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня. Патриарх Иерусалимский Феофил вошел в Кувуклию, и примерно через пять минут появился Благодатный огонь.

Ранее сообщалось, что частицу Благодатного огня доставил в аэропорт Внуково самолет российской делегации Фонда Андрея Первозванного. Борт вылетел из международного аэропорта Тель-Авива и находился в пути около четырех с половиной часов.