Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 12:07

«Бортом до Ростова»: Благодатный огонь прибыл в зону СВО из Иерусалима

Благодатный огонь доставили в зону СВО из Иерусалима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Благодатный огонь доставили из Иерусалима российским военнослужащим в ДНР, сообщил РИА Новости замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Новосибирск. Собеседник рассказал, что его сперва привезли в Ростов-на-Дону на самолете, а затем отправили в зону СВО.

Доставлен Благодатный огонь. Его привезли из Израиля военным бортом до Ростова, с ростовским транспортом — сюда. Данное мероприятие посвящено тому, чтобы каждый военнослужащий мог прикоснуться к тому священному, — рассказали агентству.

В Великую субботу, 11 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня. Патриарх Иерусалимский Феофил вошел в Кувуклию, и примерно через пять минут появился Благодатный огонь.

Ранее сообщалось, что частицу Благодатного огня доставил в аэропорт Внуково самолет российской делегации Фонда Андрея Первозванного. Борт вылетел из международного аэропорта Тель-Авива и находился в пути около четырех с половиной часов.

Россия
ДНР
СВО
Иерусалим
Пасха
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.