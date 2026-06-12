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12 июня 2026 в 21:34

«Неонацизм в действии»: Захарова оценила указ Зеленского о русском языке

Захарова назвала неонацизмом решение Зеленского отменить защиту русского языка

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с агентством ТАСС дала резкую оценку решению президента Украины Владимира Зеленского об исключении русского из перечня языков, подлежащих защите. По ее словам, это проявление неонацистской идеологии.

Неонацизм в действии,указала дипломат.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подпадающих под защиту в рамках Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Это решение связано с выполнением еврообязательств.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена добиться полного восстановления прав русских и русскоязычных граждан, против которых украинские власти развязали открытый террор. По его словам, это одно из условий прочного мира на Украине.

Также в докладе МИД России «О ситуации с правами человека на Украине» сообщалось, что страна занимает первое место в мире по количеству монументов в честь нацистов и фашистов. По состоянию на декабрь 2022 года только Степану Бандере в различных регионах страны установлено почти 50 памятников, а также более 500 улиц, переулков и проспектов названы в его честь.

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Украина
Мария Захарова
русский язык
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