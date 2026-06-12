Россия призывает германскую сторону восстановить историческую справедливость и признать преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев на приеме в посольстве РФ в Берлине по случаю Дня России. Он подчеркнул, что документально подтвержденные деяния нацистов и их соучастников являются беспрецедентными и подлежат такому признанию, передает ТАСС.

Непостижимо, что сегодня в ряде европейских стран открыто превозносят нацистов и их приспешников, видят в них национальных героев, называют их именами улицы и проспекты, устраивают марши ветеранов СС, одновременно разрушая памятники советским воинам, запрещая символы Победы, пытаясь стереть саму память о ней. Такие явления недопустимы и кощунственны, — сказал Нечаев.

Ранее посольство России в Берлине призвало руководство Германии не заниматься ревизионизмом через борьбу с советскими памятниками. Вместо этого дипломатическое представительство посоветовало признать преступления Третьего рейха геноцидом народов СССР.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые переговоры о перспективах российско-германских отношений станут возможны только после того, как Берлин официально признает теракты Киева и прекратит военные поставки на Украину. Она подчеркнула, что Россия не намерена обсуждать взаимодействие, пока ФРГ продолжает финансировать международный терроризм.