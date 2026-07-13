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13 июля 2026 в 17:43

Посол России раскрыл реакцию Москвы на обвинения ЕС

Посол России Нечаев пригрозил последствиями за новые санкции ЕС

Сергей Нечаев Сергей Нечаев Фото: IMAGO/Stefan Zeitz/imago-images.de/Global Look Press
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Посольство России в Германии подтвердило в Telegram-канале дипучреждения вызов посла РФ Сергея Нечаева в МИД ФРГ. По данным дипмиссии, ему представили содержание заявления ЕС с обвинениями российских государственных структур и негосударственных субъектов в якобы совершении кибератак на органы власти и объекты критической инфраструктуры стран Евросоюза и Украины.

Посол России решительно отверг содержащиеся в еэсовском заявлении домыслы, которые в очередной раз оказались не подкреплены какими-либо доказательствами, подчеркнул, что угрозы насчет расширения ЕС незаконных санкций не останутся без последствий, — говорится в заявлении.

В посольстве сообщили, что в связи с этим были анонсированы новые санкции против российских физических и юридических лиц. Сергей Нечаев отверг обвинения, назвав их неподтвержденными доказательствами домыслами. Дипломат заявил, что угрозы расширения санкций против России не останутся без последствий.

Также в российском посольстве выразили сожаление из-за политики Германии и ЕС в отношении Москвы, заявив, что вместо диалога выбирается курс на усиление конфронтации. Кроме того, в дипмиссии раскритиковали призывы к милитаризации и подготовке к возможному конфликту с Россией, назвав такой путь опасным и не отвечающим интересам граждан европейских стран.

Ранее послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу, вызванному 13 июля в МИД России, заявили о недопустимости усиления поддержки Киева со стороны Берлина, включая поставки вооружений и создание совместных предприятий. В российском МИД утверждают, что создаваемые при участии Германии средства используются для атак на российские гражданские объекты и инфраструктуру.

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