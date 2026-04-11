Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 15:05

Стало известно, сколько длилось ожидание Благодатного огня

Благодатный огонь в Иерусалиме ожидали примерно пять минут

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

С момента входа патриарха Иерусалимского Феофила в Кувуклию — часовню над ложем Гроба Господня в храме Гроба Господня в Иерусалиме — до появления Благодатного огня прошло около пяти минут, передает РИА Новости со ссылкой на делегацию Фонда Андрея Первозванного в храме. Это произошло с 14:08 до 14:13 по московскому времени.

Каждый год в Великую субботу, перед Пасхой, в иерусалимском храме Гроба Господня происходит схождение Благодатного огня. В этом году знаменательное событие произошло 11 апреля.

Вечером в тот же день огонь прибудет в Москву на самолете «Валентина Терешкова», который принадлежит госкорпорации «Роскосмос». Традиционно его привезут в кафедральный храм Христа Спасителя, и он будет использован в ночном патриаршем пасхальном богослужении, которое состоится в ночь на 12 апреля. Фонд Андрея Первозванного, начиная с 2003 года, ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к празднику Пасхи.

Ранее сообщалось, что в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось схождение Благодатного огня. Частицу Благодатного огня делегация Фонда Андрея Первозванного, как и всегда, привезет в Москву.

Общество
Благодатный огонь
Пасха
храмы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.