Стало известно, сколько длилось ожидание Благодатного огня

С момента входа патриарха Иерусалимского Феофила в Кувуклию — часовню над ложем Гроба Господня в храме Гроба Господня в Иерусалиме — до появления Благодатного огня прошло около пяти минут, передает РИА Новости со ссылкой на делегацию Фонда Андрея Первозванного в храме. Это произошло с 14:08 до 14:13 по московскому времени.

Каждый год в Великую субботу, перед Пасхой, в иерусалимском храме Гроба Господня происходит схождение Благодатного огня. В этом году знаменательное событие произошло 11 апреля.

Вечером в тот же день огонь прибудет в Москву на самолете «Валентина Терешкова», который принадлежит госкорпорации «Роскосмос». Традиционно его привезут в кафедральный храм Христа Спасителя, и он будет использован в ночном патриаршем пасхальном богослужении, которое состоится в ночь на 12 апреля. Фонд Андрея Первозванного, начиная с 2003 года, ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к празднику Пасхи.

