В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Фото: IMAGO/Stefan Arend/Global Look Press
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, соответствующие кадры появились в социальных сетях. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит частицу этого огня в Москву.

Лампады с Благодатным огнем будут использованы во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Кроме того, огонь будет привезен в 15 храмов столицы.

Благодатный огонь ежегодно сходит в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу, накануне Пасхи. В этом году это событие состоялось 11 апреля. Вечером того же дня огонь прибудет в Москву. По традиции его доставят в кафедральный храм Христа Спасителя, где он будет использован на ночном патриаршем пасхальном богослужении, которое пройдет в ночь на 12 апреля.

Ранее сообщалось, что делегацию Фонда возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност. В составе группы также оказались известные деятели культуры и общественные фигуры, среди которых ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

