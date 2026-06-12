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12 июня 2026 в 03:51

Стало известно, как ВСУ издевались над пожилым жителем ДНР

Житель Родинского рассказал об издевательствах от ВСУ над пенсионером в ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Житель Родинского в ДНР Антон Равинский заявил, что украинские военные издевались над пожилым мужчиной, который находился в одном из укрытий. По его словам, которые передает РИА Новости, пенсионер позже пришел в подвал, где скрывались другие мирные жители, и рассказал о произошедшем.

Равинский сообщил, что военные спрашивали мужчину о местонахождении российских военных и угрожали прострелить ему ногу. По словам очевидца, пенсионер ответил, что лучше сразу стрелять в голову, после чего военные рассмеялись и ушли.

Ранее украинские военные зашли в другое убежище и увели молодых жителей в неизвестном направлении, отметили в источнике. По его словам, спустя некоторое время пожилой мужчина умер, а его тело осталось лежать в подъезде дома, где люди прятались от боевых действий.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о зачистке освобожденных кварталов Константиновки. Штурмовые подразделения продолжают наступление в микрорайоне Новоселовка и уничтожают разрозненные группы противника, оставшиеся в городской застройке.

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