Стало известно, как ВСУ издевались над пожилым жителем ДНР Житель Родинского рассказал об издевательствах от ВСУ над пенсионером в ДНР

Житель Родинского в ДНР Антон Равинский заявил, что украинские военные издевались над пожилым мужчиной, который находился в одном из укрытий. По его словам, которые передает РИА Новости, пенсионер позже пришел в подвал, где скрывались другие мирные жители, и рассказал о произошедшем.

Равинский сообщил, что военные спрашивали мужчину о местонахождении российских военных и угрожали прострелить ему ногу. По словам очевидца, пенсионер ответил, что лучше сразу стрелять в голову, после чего военные рассмеялись и ушли.

Ранее украинские военные зашли в другое убежище и увели молодых жителей в неизвестном направлении, отметили в источнике. По его словам, спустя некоторое время пожилой мужчина умер, а его тело осталось лежать в подъезде дома, где люди прятались от боевых действий.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о зачистке освобожденных кварталов Константиновки. Штурмовые подразделения продолжают наступление в микрорайоне Новоселовка и уничтожают разрозненные группы противника, оставшиеся в городской застройке.