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12 июня 2026 в 03:15

Volkswagen сократит 19 тыс. сотрудников в Германии

Фото: Michael Ukas/Global Look Press
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Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует сократить численность персонала на своих предприятиях в Германии на 19 тыс. человек к концу 2026 года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на выступление генерального директора компании Оливера Блюме. Программа оптимизации продолжается в рамках масштабного плана по снижению расходов и повышению эффективности работы концерна.

Отмечается, что компания уже согласовала обязательный план, предусматривающий сокращение более 28 тыс. рабочих мест в Германии к 2030 году. Реализация программы идет в соответствии с намеченным графиком. К концу 2026 года численность сотрудников на немецких предприятиях должна уменьшиться на 19 тыс. человек.

Еще в апреле концерн Volkswagen сообщил, что планирует сократить объемы выпуска продукции, заявил глава предприятия Оливер Блюме. По его словам, это решение продиктовано глобальной рыночной ситуацией, которая вынуждает пересматривать загрузку предприятий. В частности, общий годовой показатель мощностей по всему миру планируется довести до 9 млн автомобилей вместо 12 млн.

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