Ушедший из России концерн решил резко сократить производство машин

Концерн Volkswagen планирует сократить объемы выпуска продукции, заявил глава предприятия Оливер Блюме. По его словам, это решение продиктовано глобальной рыночной ситуацией, которая вынуждает пересматривать загрузку предприятий, передает Reuters.

В частности, общий годовой показатель мощностей по всему миру планируется довести до 9 млн автомобилей вместо 12 млн, предусмотренных стратегией компании. Блюме подчеркнул, что концерн вкладывает большие средства в разработку новых моделей, также ведется активная оптимизация процессов.

До этого сообщалось, что немецкий автоконцерн Volkswagen обсуждает возможность производства военной техники для израильской системы ПВО «Железный купол». Это делается для того, чтобы спасти завод в Оснабрюке от закрытия, перепрофилировав его под выполнение оборонных заказов.