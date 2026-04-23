Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 12:43

Ушедший из России концерн решил резко сократить производство машин

Концерн Volkswagen планирует сократить объемы выпуска продукции

Подписывайтесь на нас в MAX

Концерн Volkswagen планирует сократить объемы выпуска продукции, заявил глава предприятия Оливер Блюме. По его словам, это решение продиктовано глобальной рыночной ситуацией, которая вынуждает пересматривать загрузку предприятий, передает Reuters.

В частности, общий годовой показатель мощностей по всему миру планируется довести до 9 млн автомобилей вместо 12 млн, предусмотренных стратегией компании. Блюме подчеркнул, что концерн вкладывает большие средства в разработку новых моделей, также ведется активная оптимизация процессов.

До этого сообщалось, что немецкий автоконцерн Volkswagen обсуждает возможность производства военной техники для израильской системы ПВО «Железный купол». Это делается для того, чтобы спасти завод в Оснабрюке от закрытия, перепрофилировав его под выполнение оборонных заказов.

Также появилась информация, что германская автомобильная промышленность переориентируется на производство оружия вместо авто и комплектующих для них. Отмечается, что это связано с падением спроса и милитаризацией Европы. Промышленность Германии переживает самый длительный период застоя со времен Второй мировой войны.
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.