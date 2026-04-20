Автопроизводители Германии решили переориентироваться из-за падения спроса

Германская автомобильная промышленность переориентируется на производство оружия вместо авто и комплектующих для них, сообщила газета The Wall Street Journal. Отмечается, что это связано с падением спроса и милитаризацией Европы.

Заводы по всей территории промышленного пояса Германии, которые некогда обеспечили экспортное чудо страны, теперь перестраиваются, чтобы стать двигателем европейского перевооружения, — пишет издание.

Промышленность Германии переживает самый длительный период застоя со времен Второй мировой войны. Основные причины — снижение спроса и усиление конкуренции со стороны Китая. По данным статистики, ежемесячно страна теряет около 15 тыс. рабочих мест в промышленном секторе, включая автомобилестроение. В 2025 году такие крупные автопроизводители, как Mercedes-Benz и Volkswagen, зафиксировали падение прибыли на 49% и 44% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн Volkswagen обсуждает возможность производства военной техники для израильской системы ПВО «Железный купол». Это делается для того, чтобы спасти завод в Оснабрюке от закрытия, перепрофилировав его под выполнение оборонных заказов.