Автопроизводители Германии решили переориентироваться из-за падения спроса

WSJ: автопроизводители Германии переориентируются на изготовление оружия

Производство 155-мм артиллерийских боеприпасов
Германская автомобильная промышленность переориентируется на производство оружия вместо авто и комплектующих для них, сообщила газета The Wall Street Journal. Отмечается, что это связано с падением спроса и милитаризацией Европы.

Заводы по всей территории промышленного пояса Германии, которые некогда обеспечили экспортное чудо страны, теперь перестраиваются, чтобы стать двигателем европейского перевооружения, — пишет издание.

Промышленность Германии переживает самый длительный период застоя со времен Второй мировой войны. Основные причины — снижение спроса и усиление конкуренции со стороны Китая. По данным статистики, ежемесячно страна теряет около 15 тыс. рабочих мест в промышленном секторе, включая автомобилестроение. В 2025 году такие крупные автопроизводители, как Mercedes-Benz и Volkswagen, зафиксировали падение прибыли на 49% и 44% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн Volkswagen обсуждает возможность производства военной техники для израильской системы ПВО «Железный купол». Это делается для того, чтобы спасти завод в Оснабрюке от закрытия, перепрофилировав его под выполнение оборонных заказов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Лихачев раскрыл, когда Росатом хочет возобновить стройку на АЭС в Иране
Мерц высказался о возможной военной интервенции США на Кубу
Дальше
