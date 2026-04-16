Российские шинники призвали защитить рынок от дешевых товаров Китая Российские производители шин попросили ввести пошлины в размере 30% на импорт

Российские производители автомобильных шин, среди которых «Кордиант» и Ikon Tyres, попросили защитить отечественный рынок от дешевой продукции из Китая, сообщила газета «Коммерсант». Одним из вариантов решения этой проблемы предложили введение пошлин на импортные шины в размере 30%.

Альтернативным вариантом называется установление квот на поставки, которые поднимут цены за счет искусственного сокращения предложения. Отмечается, что на Китай приходится три четверти всего импорта шин в России.

По данным таможни КНР, в прошлом году поставки составили $510 млн (38 млрд рублей), что в 3,3 раза превышает показатели 2021 года. На фоне экспансии китайских брендов загрузка российских мощностей упала до 51%, а выпуск продукции в прошлом году снизился еще на 20%.

Ранее таможенные органы начали начислять повышенные пошлины на товары из недружественных стран, которые ввозятся в Россию через государства Евразийского экономического союза. Речь идет о поставках через Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию.