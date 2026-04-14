14 апреля 2026 в 10:35

В РФ начали применять повышенные пошлины на импорт из ЕАЭС

Таможенные органы начали начислять повышенные пошлины на товары из недружественных стран, которые ввозятся в Россию через государства Евразийского экономического союза, сообщает Forbes. Речь идет о поставках через Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию.

Повышенные ставки будут действовать до конца 2027 года, они составляют от 15% до 50% в зависимости от категории продукции. Ограничения распространяются на широкий спектр товаров, включая продукты питания, одежду, парфюмерно-косметическую продукцию, алкоголь и напитки.

Ранее сотрудники таможни в Узбекистане задержали женщину, прибывшую из Киргизии, при попытке незаконного ввоза ювелирных изделий. С помощью специального оборудования они обнаружили 15 украшений, спрятанных в половых органах.

До этого сотрудники мобильной группы Самарской таможни обнаружили более сотни живых экзотических птиц в микроавтобусе, который следовал из Узбекистана в Московскую область через Казахстан. Транспортное средство остановили для проверки в Оренбургской области у поселка Акбулак.

