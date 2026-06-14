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14 июня 2026 в 07:00

Затяжные дожди и прохлада: погода в Москве и Питере на неделе 15–21 июня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Лето берет паузу, но без экстрима: в Москву и Петербург идут затяжные дожди и прохлада. Ждать ли плюсовых аномалий и когда снова выглянет солнце? О погоде в российских столицах на неделе с 15 по 21 июня NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода 15–21 июня ожидается в Москве

В столичном регионе после жаркого периода ожидается достаточно прохладная и дождливая неделя. В понедельник, 15 июня, столбики термометров покажут в дневное время 20–25 градусов тепла, во вторник, среду и четверг — в диапазоне от +16 до +21. В пятницу температура воздуха вырастет до 19–24 градусов. В ночные часы похолодает до 8–13 градусов.

Дожди на протяжении рабочей недели могут идти почти каждый день, наиболее существенные осадки ожидаются 16 и 17 июня. Вероятность гроз невысокая.

В субботу днем воздух прогреется примерно до +20 градусов, ночью минимальная температура может достигнуть +10. Облаков на небе будет немного, осадки не прогнозируются.

В воскресенье местами небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут 23–25 градусов тепла, ночью — от +12 до +17.

Атмосферное давление в понедельник составит 738 миллиметров ртутного столба. Затем оно начнет подниматься и к пятнице составит 747–749 мм рт. ст.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ветер на протяжении рабочей недели в Москве и области будет дуть с юга и запада со скоростью 4–7 метров в секунду.

Какая погода 15–21 июня ожидается в Санкт-Петербурге

В Петербурге и Ленинградской области в понедельник ожидаются дожди, во вторник, среду и четверг преимущественно без осадков. В дневные часы температура воздуха прогнозируется в диапазоне от +18 до +22 градусов, по ночам — от +12 до +14.

В пятницу в Северной столице местами пройдут дожди. Днем в городе и Ленобласти похолодает до 10–15 градусов, ночью местами до +8.

В субботу без осадков, в воскресенье ожидается дождь. Максимальная температура 20 и 21 июня вырастет до +17–19 градусов, в ночные часы — около +12–14.

Атмосферное давление в понедельник, 15 июня, составит 747 миллиметров ртутного столба. К среде оно поднимется на 10 пунктов.

Ветер в понедельник переменных направлений, со вторника по пятницу — преимущественно западный, северо-западный и северный. Его скорость на протяжении рабочей недели составит до 5 метров в секунду.

Ждать ли в ближайшее время погодных аномалий в Москве

Ранее Александр Ильин заявил, что аномально жаркой погоды, подобной той, что наблюдалась летом 2010 года, в ближайшее время в Москве не ожидается. При этом он подчеркнул, что долгосрочные прогнозы погоды зачастую оказываются недостоверными.

По словам синоптика, к конце третьей декады июня, когда в столице РФ установилась экстремально жаркая погода, отклонение температур в положительную сторону фиксировалось практически по всей европейской части России.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru отметила, что в преддверии новой недели погоду в столичном регионе начнет определять атлантический циклон. Ветер сменит жаркое юго-восточное направление на северо-западное.

Какая погода будет преобладать в Москве и Петербурге в июне

По прогнозу Гидрометцентра, по ночам в Москве на протяжении первого летнего месяца преобладающая температура воздуха ожидается в диапазоне от +9 до +14 градусов, днем — от +18 до +23. В отдельные сутки возможны похолодания до +4 в ночное время, днем же столбики термометров могут показывать не выше +12 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В остальных регионах Центрального федерального округа температура в июне ожидается в пределах климатической нормы. По ночам столбики термометров будут показывать плюс 11–16 градусов, днем — от +18 до +24. При похолоданиях в ночные часы температура составит до +4, а днем — не выше +15.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях столбики термометров будут показывать по ночам +7–12 градусов, а днем потеплеет до +18–23. При похолодании температура может опускаться до +1 градуса по ночам, а в дневные часы будет подниматься чуть выше +10.

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