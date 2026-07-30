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30 июля 2026 в 03:46

Россиянам раскрыли, как изменятся зимние каникулы школьников

Зимние каникулы школьников в России в 2026 году сократятся на один день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Зимние каникулы российских школьников в новом учебном году сократятся на один день по сравнению с предыдущим, передает ТАСС. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года, а завершится 26 мая 2027 года.

Согласно расписанию, в учебном году 2025/2026 школьники отдыхали с 31 декабря по 11 января. В учебном году 2026/2027 зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января.

Ранее Министерство просвещения России поручило образовательным организациям обеспечить соблюдение требований безопасности при подготовке к проведению Дня знаний 1 сентября. Главным направлением подготовки остается обеспечение безопасности учащихся, педагогов и сотрудников образовательных организаций.

До этого замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в школах следует ввести курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения. По его мнению, подрастающему поколению крайне необходимо гармоничное и всестороннее развитие.

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