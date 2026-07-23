В ОП захотели привить российским школьникам культуру общения

В школах следует ввести курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его мнению, подрастающему поколению крайне необходимо гармоничное и всестороннее развитие.

Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета, — сказал Гриб.

Он подчеркнул, что вопросам этического и эстетического воспитания в современной школьной программе сейчас уделяется недостаточно внимания. Внедрение подобных дисциплин поможет ученикам освоить важные нормы поведения и грамотного взаимодействия в обществе.

Отдельно заместитель секретаря ОП РФ связал свою инициативу с последними нововведениями в системе образования. Он напомнил о планах по внедрению специальных оценок за дисциплину учащихся. По мнению Гриба, перед тем как оценивать поступки детей, их нужно сначала официально обучить правильной коммуникации. Именно в рамках уроков школьники смогут систематически изучать основы культурного поведения.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести начальную военную подготовку в школах России и распространить ее на все классы. По его словам, детям важно уметь правильно действовать в чрезвычайных обстоятельствах.